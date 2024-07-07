Грецький фрегат запобіг дроновій атаці хуситів у Червоному морі

Грецький фрегат "Psara" запобіг атаці безпілотників хуситів на комерційне судно в Аденській затоці.
Про це пише видання Kathimerini.
Зазначається, що екіпаж судна застосував систему протидії безпілотникам і гармату проти з чотирьох запущених дронів. Два БПЛА були збиті, а інші зникли.
Фрегат продовжує виконувати свою місію у звичайному режимі.
- Наприкінці червня США заявили про знищення трьох кораблів єменських хуситів у Червоному морі.
- Також Нещодавно єменські хусити спільно із угрупованням "Ісламський спротив в Іраку" атакували чотири судна в ізраїльському порту Хайфи.