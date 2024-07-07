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Грецький фрегат запобіг дроновій атаці хуситів у Червоному морі

БпЛА хуситів намагалися атакувати комерційне судно в Аденській затоці.

Грецький фрегат запобіг дроновій атаці хуситів у Червоному морі
Єменські хусити на гелікоптері захоплюють корабель у Червоному морі.
Фото: twitter

Грецький фрегат "Psara" запобіг атаці безпілотників хуситів на комерційне судно в Аденській затоці.

Про це пише видання Kathimerini.

Зазначається, що екіпаж судна застосував систему протидії безпілотникам і гармату проти з чотирьох запущених дронів. Два БПЛА були збиті, а інші зникли. 

Фрегат продовжує виконувати свою місію у звичайному режимі.

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