Грецький фрегат запобіг дроновій атаці хуситів у Червоному морі

Грецький фрегат "Psara" запобіг атаці безпілотників хуситів на комерційне судно в Аденській затоці.

Про це пише видання Kathimerini.

Зазначається, що екіпаж судна застосував систему протидії безпілотникам і гармату проти з чотирьох запущених дронів. Два БПЛА були збиті, а інші зникли.

Фрегат продовжує виконувати свою місію у звичайному режимі.