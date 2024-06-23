Reuters: хусити атакували чотири судна в ізраїльському порту

Єменські хусити спільно із угрупованням "Ісламський спротив в Іраку" атакували чотири судна в ізраїльському порту Хайфи.
Про це повідомляє Reuters.
Представник хуситів Ях'я Сарі заявив, що дві групи у суботу здійснили дронову атакуна два танкери з цементом та два вантажні судна в порту Хайфи, які, за його словами, належать компаніям, що "порушили заборону на захід у порти окупованої Палестини".
Сарі також сказав, що хусити за допомогою БпЛА атакували судно Shorthorn Express у Середземному морі у межах кампанії з переривання судноплавства на ключових водних шляхах. Він назвав це актом солідарності з палестинцями.
"Дві операції успішно досягли своєї мети, а удари були точними та прямими", — зазначив Сарі.
За даними Reuters, жодного незалежного підтвердження завдання ударів поки що не було.
У Червоному морі затонув вуглевоз, що належить Греції після того, як на нього напали підтримувані Іраном хуситські повстанці.