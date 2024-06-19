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Корабель, на який напали хусити, ймовірно, затонув у Червоному морі, - ЗМІ

Це другий корабель, потоплений хуситами з березня.

Корабель, на який напали хусити, ймовірно, затонув у Червоному морі, - ЗМІ
Корабель, на який напали хусити, ймовірно, затонув у Червоному морі (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Вуглевоз, що належить Греції, затонув у Червоному морі за кілька днів після того, як на нього напали підтримувані Іраном хуситські повстанці.

Про це повідомляє CNN з посиланням на звіт, опублікований Морськими торговельними операціями Великобританії (UKMTO).

Таким чином, Tutor вважається другим кораблем, потопленим хуситами з березня. Тоді зареєстроване у Великобританії судно Rubymar було потоплено після того, як в нього влучили балістичні ракети, випущені з території хуситів у Ємені.

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За даними UKMTO,один член екіпажу вважався зниклим безвісти після атаки. Після того, як весь екіпаж корабля був евакуйований із судна, воно почало дрейфувати, перш ніж затонуло.

Новинне видання Al Masirah, кероване хуситами, також підтвердило повідомлення іноземних ЗМІ про затоплення.

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