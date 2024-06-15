Військові США знищили два морські дрони хуситів у Червоному морі

Військові США за добу знищили в Червоному морі морські дрони хуситів, безпілотники і радари.
Про це ідеться у зведенні Центрального командування Збройних сил США.
Упродовж доби американські сили знищили один безпілотний літальний апарат, запущений над Червоним морем, два морські безпілотники і сім радарів на території Ємену, за допомогою яких хусити "націлювались на морські судна".
"Було визначено, що ці системи становлять неминучу загрозу для США, коаліційних сил і торгових суден у регіоні", – ідеться в повідомленні CENTCOM.
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