Військові США знищили два морські дрони хуситів у Червоному морі

Також американські військові знищили радари і безпілотники єменських хуситів.

Французьке судно у Червоному морі знищило три ракети хуситів

Військові США за добу знищили в Червоному морі морські дрони хуситів, безпілотники і радари.

Про це ідеться у зведенні Центрального командування Збройних сил США.

Упродовж доби американські сили знищили один безпілотний літальний апарат, запущений над Червоним морем, два морські безпілотники і сім радарів на території Ємену, за допомогою яких хусити "націлювались на морські судна".

"Було визначено, що ці системи становлять неминучу загрозу для США, коаліційних сил і торгових суден у регіоні", – ідеться в повідомленні CENTCOM.

1 червня унаслідок спільних британсько-американських авіаударів загинуло 16 єменських хуситів, поранення отримали ще 42 особи.