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Військові США знищили два морські дрони хуситів у Червоному морі

Також американські військові знищили радари і безпілотники єменських хуситів.

Військові США знищили два морські дрони хуситів у Червоному морі
Французьке судно у Червоному морі знищило три ракети хуситів
Фото: Військово-морська місія ЄС у Червоному морі

Військові США за добу знищили в Червоному морі морські дрони хуситів, безпілотники і радари. 

Про це ідеться у зведенні Центрального командування Збройних сил США.

Упродовж доби американські сили знищили один безпілотний літальний апарат, запущений над Червоним морем, два морські безпілотники і сім радарів на території Ємену, за допомогою яких хусити "націлювались на морські судна".

"Було визначено, що ці системи становлять неминучу загрозу для США, коаліційних сил і торгових суден у регіоні", – ідеться в повідомленні CENTCOM.

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