Міжнародний кримінальний суд може визнати кібератаки Росії проти України воєнними злочинами

Прокурори працюють із українською стороною над розслідуванням кібератак, здійснених із початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Прокурори Міжнародного кримінального суду можуть класифікувати кібератаки Росії на українську цивільну інфраструктуру як можливі воєнні злочини, передає Reuters із посиланням на джерела.

Це стало першим підтвердженням того, що атаки в кіберпросторі стали предметом розслідування міжнародних прокурорів. У перспективі це може призвести до появи ордерів на арешт, якщо зберуть для цього достатньо доказів.

Під час розслідування вивчають напади на інфраструктуру, які поставили під загрозу життя людей, оскільки призвели до перебоїв в електро- та водопостачанні, відключення зв'язку зі екстреними службами.

Прокурори МКС працюють із українською стороною над розслідуванням кібератак, здійснених із початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Джерела агентства зазначають, що розслідування може охопити період, починаючи від 2015 року.

Україна тим часом збирає докази на підтримку розслідування. Раніше представники Міжнародного кримінального суду заявляли, що МКС має юрисдикцію з розслідування кіберзлочинів.

Суд вивчає щонайменше чотири великі атаки на енергетичну інфраструктуру.

МКС звернув увагу на угруповання російських хакерів SandWorm (у перекладі - піщаний хробак). На думку українських чиновників та кіберекспертів, вони пов'язані з військовою розвідкою РФ.

Команда правозахисного центру юридичного факультету Каліфорнійського університету у Берклі розслідує кібератаки Sandworm, спрямовані на українську цивільну інфраструктуру, починаючи з 2021 року. Вона представила в МКС конфіденційні матеріали, у яких вказала п'ять кібератак.

Sandworm підозрюють у низці гучних кібернападів, зокрема, на енергосистему на заході України у 2015 році.

Група хакерів-активістів, які називають себе "Сонцепек" атакувала торік у грудні українського оператора мобільного зв'язку "Київстар". Українські спецслужби позначили це угруповання як прикриття Sandworm.

Київ також вважає, що Sandworm здійснював масштабне кібершпигунство проти західних урядів за дорученням російських спецслужб.

За справою МКС, яка могла б стати прецедентом для міжнародного права, уважно стежать.

Українська розвідка заявила, що надала усю необхідну інформацію про кібернапади РФ слідчим МКС у Гаазі.