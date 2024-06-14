Чисельність армії Польщі перевищила 200 тисяч, - Міноборони

Чисельність польської армії перевищила 200 тисяч військовослужбовців.
Про це заявив у четвер міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
"Збройні сили Польщі налічують уже понад 200 тис. солдатів у строю", - написав він у соцмережі Х.
"Це важливий крок для безпеки Польщі та Північноатлантичного альянсу", - наголосив він.
Раніше міністр Косіняк-Камиш заявляв, що до кінця цього року чисельність польської армії планується збільшити до 220 тисяч.
- У вересні минулого року тодішній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що до 2025 року країна може мати найпотужнішу армію в Європі. Раніше, в травні, він підписав документ про збільшення чисельності польської армії у майже два рази.
- Менше, ніж за десятиліття армія Польщі збільшилася за чисельністю удвічі - з 95 000 до 200 000 осіб. Євпропейські країни занепокоєні тим, що континент не зможе протистояти ворогу без підтримки США. Кінцевою метою є загальна чисельність армії в 300 000 осіб, що дозволить Польщі стати найбільшою сухопутною армією НАТО в Європі.