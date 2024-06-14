Чисельність армії Польщі перевищила 200 тисяч, - Міноборони

До кінця цього року вона має досягти 220 тисяч.

Чисельність польської армії перевищила 200 тисяч військовослужбовців.

Про це заявив у четвер міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Збройні сили Польщі налічують уже понад 200 тис. солдатів у строю", - написав він у соцмережі Х.

"Це важливий крок для безпеки Польщі та Північноатлантичного альянсу", - наголосив він.

Раніше міністр Косіняк-Камиш заявляв, що до кінця цього року чисельність польської армії планується збільшити до 220 тисяч.