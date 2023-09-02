До 2025 року Польща матиме найпотужнішу армію в Європі, - Блащак

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що до 2025 року країна може мати найпотужнішу армію в Європі.

Про це повідомляє Nasz Dziennik.

"План технічної модернізації охоплює практично всі види військового оснащення, завдяки чому в найближчі роки виведе наші збройні сили в "першу лігу" світу. Запевняю вас, що упродовж двох років у нас будуть найсильніші сухопутні війська в Європі", - заявив Блащак.

За його словами, особлива увага приділяється посиленню бронетанкових і мотострілецьких військ за рахунок поставок нових танків Abrams і K2, а також бойових машин піхоти Borsuk.

"Паралельно відбувається розширення ракетних військ і артилерії за рахунок придбання самохідних гаубиць K9 і Krab, а також реактивних систем залпового вогню Chunmoo і HIMARS. Інтегрована система ППО створюється практично з нуля", - додав міністр.

Нагадаємо, що Польща організовує виробництво комплектуючих для американських винищувачів F-16.

Також Блащак заявив, що вирішив створити військове оперативне угруповання в межах операції Rengaw неподалік від кордону з Білоруссю.