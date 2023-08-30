Польща планує виробляти комплектуючі для F-16

Завод PZL Mielec збирається виробляти від 70 до 80% конструкції корпусу F-16.

Польща організовує виробництво комплектуючих для американських винищувачів F-16, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У кінцевому підсумку PZL Mielec вироблятиме від 70 до 80% конструкції корпусу F-16", - повідомив директор заводу PZL Mielec Януш Закрецький.

Він уточнив, що підприємство має намір реалізувати цей план до кінця наступного року.

За його словами, виробництво конструкцій F-16 Block 70/72 (новітня модифікація винищувача, - ред.) на підприємстві PZL Mielec здійснюється в комплексно модернізованому цеху загальною площею 14 тис. кв. м. Раніше тут виробляли військові реактивні літаки.

"Я радий, що Lockheed Martin оцінив компетентність наших працівників і потенціал цього місця та прийняв рішення розмістити тут виробництво конструкцій F-16. Це також є доказом прихильності Lockheed Martin розвитку PZL Mielec і промислового потенціалу нашої країни", - заявив він.

Багатоцільовий винищувач F-16 версії Block 70/72 вийшов у серію в січні поточного року. Його особливістю є оснащення новітньою бортовою радіолокаційною станцією APG-83 (SABR) дальнього виявлення з активною фазованою решіткою, бортовим комплексом РЕБ, підвісними контейнерами цілевказання AN/AAQ-33 Sniper тощо.

Нагадаємо, Нідерланди, Румунія і виробник винищувачів домовилися про створення центру підготовки пілотів F-16. Lockheed Martin забезпечить навчання та обслуговування.

Румунія бере участь у підготовці українських пілотів до польотів на винищувачах F-16, наданих членами НАТО, і чекає необхідних документів, що дозволяють почати їх навчання. Днями Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) обговорила проєкт створення. Ним зможуть користуватись, крім членів НАТО, також і країни-союзники.

Нідерланди передадуть Україні винищувачі. Україна тим часом веде переговори з асоціаціями оборонних індустрій Сполучених Штатів Америки та бізнес асоціаціями, до яких входять оборонні компанії, зокрема, Lockheed Martin.