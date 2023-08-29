Нідерланди, Румунія і компанія Lockheed Martin домовилися про створення центру підготовки пілотів F-16.

Про це йдеться в дописі міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.

На зустрічі були присутні Оллонгрен, а також глава румунського Міноборони Анхель Тілвар і керівник компанії Lockheed Martin, що виробляє, зокрема, винищувачі, Філіппо Маркетті.

"Румунія прийматиме навчальний центр F-16 ЄС, Lockheed Martin забезпечить навчання та обслуговування. Нідерланди нададуть винищувачі F-16", - написала очільниця нідерландського Міністерства оборони у Х.

Today, my 🇷🇴 colleague Angel Tîlvãr, Lockheed Martin Executive Filippo Marchetti and I agreed to join forces:



➡️ Romania will host the F-16 EU training centre.

➡️ Lockheed Martin will provide training & maintenance.

➡️ The Netherlands will make F-16 fighter aircraft available. pic.twitter.com/mv5yVgK7ep — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) August 29, 2023

Нагадаємо, Румунія бере участь у підготовці українських пілотів до польотів на винищувачах F-16, наданих членами НАТО, і чекає необхідних документів, що дозволяють почати їх навчання. Днями Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) обговорила проєкт створення. Ним зможуть користуватись, крім членів НАТО, також і країни-союзники.

Нідерланди передадуть Україні винищувачі. Україна тим часом веде переговори з асоціаціями оборонних індустрій Сполучених Штатів Америки та бізнес асоціаціями, до яких входять оборонні компанії, зокрема, Lockheed Martin.