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Нідерланди, Румунія і виробник винищувачів домовилися про створення центру підготовки пілотів F-16

Lockheed Martin забезпечить навчання та обслуговування.

Нідерланди, Румунія і виробник винищувачів домовилися про створення центру підготовки пілотів F-16
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Нідерланди, Румунія і компанія Lockheed Martin домовилися про створення центру підготовки пілотів F-16.

Про це йдеться в дописі міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.

На зустрічі були присутні Оллонгрен, а також глава румунського Міноборони Анхель Тілвар і керівник компанії Lockheed Martin, що виробляє, зокрема, винищувачі, Філіппо Маркетті.

"Румунія прийматиме навчальний центр F-16 ЄС, Lockheed Martin забезпечить навчання та обслуговування. Нідерланди нададуть винищувачі F-16", - написала очільниця нідерландського Міністерства оборони у Х.

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Нагадаємо, Румунія бере участь у підготовці українських пілотів до польотів на винищувачах F-16, наданих членами НАТО, і чекає необхідних документів, що дозволяють почати їх навчання. Днями Вища рада національної оборони Румунії (CSAT) обговорила проєкт створення. Ним зможуть користуватись, крім членів НАТО, також і країни-союзники.

Нідерланди передадуть Україні винищувачі. Україна тим часом веде переговори з асоціаціями оборонних індустрій Сполучених Штатів Америки та бізнес асоціаціями, до яких входять оборонні компанії, зокрема, Lockheed Martin.

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