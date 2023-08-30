Індія протестує проти карти Китаю, яка претендує на спірну територію в Гімалаях

Нью-Делі подав дипломатичний протест Пекіну через публікацію офіційної карти, на якій показано, що Китай претендує на територію Індії в Гімалаях.

Про це пише Bloomberg.

Пекін на карті показує частини індійського штату Аруначал-Прадеш, які під контролем Китаю. Ця мапа розширилася після квітневого рішення про перейменування 11 районів регіону до складу південного Тибету. Аксай-Чін, спірне плато в західних Гімалаях, на яке претендує Індія, але контролюється Китаєм, також було включено.

“Ми відкидаємо ці заяви, оскільки вони не мають жодних підстав. Такі кроки китайської сторони лише ускладнюють розв'язання питання про кордон”, − заявив речник міністерства закордонних справ Індії Аріндам Багчі.

Китай випустив карту, щоб видавці, компанії та інші особи могли посилатися на офіційну версію. Іноземні фірми іноді стикаються з проблемами з китайським урядом через те, як вони використовують карти. Торік мережу магазинів повсякденного попиту Seven & i Holdings Co, що базується в Китаї, оштрафували за те, що на своєму вебсайті вона вказала Тайвань як незалежну державу.

Нещодавно лідер КНР Сі Цзіньпін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді виступили на саміті БРІКС у Йоганнесбурзі, попросивши чиновників попрацювати над вирішенням прикордонної суперечки, яка триває вже третій рік.

Азійські країни-сусіди з ядерною зброєю мають спільний кордон довжиною 3488 кілометрів і залучені до найсерйознішого між ними територіального конфлікту за останні чотири десятиліття через смертельне зіткнення у травні 2020 року. Декілька раундів переговорів зробили мало для ослаблення напруженості. Тисячі солдатів, ракети та винищувачі все ще розташовані вздовж кордону з Гімалаями.

Сі Цзіньпін і Моді здебільшого уникали прямих переговорів з моменту початку суперечки. Очікується, що Сі візьме участь у зустрічі лідерів “Групи двадцяти” в Нью-Делі 9-10 вересня, а напередодні зустрічей в Індії та Південній Африці китайське та індійське командування домовилися швидко працювати над вирішенням прикордонного питання.