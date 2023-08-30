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Нідерланди відкрили програму субсидування для відбудови України

Максимальна сумма гранту складає 5 млн євро.

Нідерланди відкрили програму субсидування для відбудови України
Фото: Укрінформ

Уряд Нідерландів відкрив грантову програму для голландських та міжнародних компаній і громадських обʼєднань. Це стосується тих організацій, які хочуть відновлювати Україну.

Про це повідомляє Нідерландське агентство з питань підприємництва.

“Можна подати заявку на мінімальний грант у розмірі 500 тис. євро для проєкту та максимальний - 5 млн євро. Можна отримати відшкодування до 100 відсотків загальних прийнятних витрат за кожним проєктом”, - йдеться у повідомленні.

Цього року програма передбачає субсидування у розмірі 25 млн євро. 

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Грантовий бюджет розподілять серед поданих заявок в порядку живої черги та на основі семи критеріїв. Серед них критерій "вплив та інновації" матиме найбільший коефіцієнт.

Особливо цінним для України може бути досвід нідерландських компаній та організацій у секторах забезпечення доступу до питної води, базової медичної допомоги або поліпшення якості продуктів харчування. Саме в цих сферах і буде надаватись субсидування.

Нагадаємо, залишки коштів, що надійшли у 2022 році від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) до державного бюджету у розмірі 1,5 млрд гривень спрямують на проєкти відновлення в регіонах України.

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