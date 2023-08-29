У Росії розбився вертоліт ФСБ. Є загиблі

У Росії поруч із Челябінськом впав вертоліт Мі-8. Російські ЗМІ повідомили, що загинули всі члени екіпажу.

Аварія відбулася біля селища Прудний. За словами губернатора регіону Текслера, вертоліт належав ФСБ.

Житлові будинки, згідно з повідомленням російської влади, не постраждали.

РосЗМІ повідомили, що вертоліт Мі-8 зазнав аварії в Челябінській області РФ: нібито відмовила техніка. Відео з російських пабліків у Telegram pic.twitter.com/XqVV0rSFy7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 29, 2023

За даними різних ЗМІ, загинули три або чотири особи.

Кадри з місця падіння гелікоптера ФСБ в Росії. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/XScgewYXAX — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 29, 2023

Такий же вертоліт впав у РФ і 27 липня. Загинули шестеро, ще семеро постраждали.