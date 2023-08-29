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У Росії розбився вертоліт ФСБ. Є загиблі

Загинули всі члени екіпажу. 

У Росії розбився вертоліт ФСБ. Є загиблі
Фото: скріншот

У Росії поруч із Челябінськом впав вертоліт Мі-8. Російські ЗМІ повідомили, що загинули всі члени екіпажу. 

Аварія відбулася біля селища Прудний. За словами губернатора регіону Текслера, вертоліт належав ФСБ.

Житлові будинки, згідно з повідомленням російської влади, не постраждали. 

За даними різних ЗМІ, загинули три або чотири особи. 

Такий же вертоліт впав у РФ і 27 липня. Загинули шестеро, ще семеро постраждали. 

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