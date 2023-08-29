США, Південна Корея та Японія провели навчання для протидії ракетам Кім Чен Ина

США, Японія та Південна Корея провели спільні військові навчання, щоб відпрацювати полювання на ракети таких країн, як Північна Корея.

Про це пише Bloomberg.

Навчання відбулися на південь від південнокорейського острова Чеджу. Військові використовували есмінці, оснащені системою Aegis для відстеження та збивання ракет.

Це перші аналогічні навчання з того часу, як лідери трьох країн пообіцяли покращити співпрацю у сфері безпеки.

“Навчання були зосереджені на виявленні та контролі снарядів, а потім на обміні інформацією про гіпотетичні запуски північнокорейських балістичних ракет”, − йдеться у повідомленні.

Метою навчань було “зміцнення позицій та можливостей реагування на ескалацію ядерних та ракетних загроз Північній Кореї”, йдеться у заяві ВМС Південної Кореї.

Президент США Джо Байден, лідер Південної Кореї Юн Сок Йоль та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда пообіцяли на саміті в США на початку цього місяця ділитися даними про запуски ракет у режимі реального часу. Вони також погодилися розпочати багатопланові військові навчання, які, за їхніми словами, піднімуть їхню тристоронню оборонну співпрацю на безпрецедентний рівень.

Нагадаємо, уряд США схвалив потенційний продаж Японії крилатих ракет великої дальності та супутнього обладнання на суму понад 100 мільйонів доларів.