Кривий Ріг вночі зазнав ракетного удару
Кривий Ріг вночі зазнав ракетного удару
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
Борис Філатов: «Дуже не хочеться після війни прокинутися в Білорусі-2»
Борис Філатов: «Дуже не хочеться після війни прокинутися в Білорусі-2»
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
“Довбуш”: блокбастер у скрутному становищі
Вночі РФ атакувала Полтавську область. Загинули щонайменше троє (оновлено)
Вночі РФ атакувала Полтавську область. Загинули щонайменше троє (оновлено)
10 серіалів вересня: фентезі, анімація, вампіри і дослідження расизму
10 серіалів вересня: фентезі, анімація, вампіри і дослідження расизму
УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
УГКЦ відреагувала на звернення Папи Франциска до молодих росіян як нащадків "великої Росії"
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
ГоловнаСвіт

США, Південна Корея та Японія провели навчання для протидії ракетам Кім Чен Ина

Військові використовували есмінці, оснащені системою Aegis.

США, Південна Корея та Японія провели навчання для протидії ракетам Кім Чен Ина
Фото: EPA/UPG

США, Японія та Південна Корея провели спільні військові навчання, щоб відпрацювати полювання на ракети таких країн, як Північна Корея. 

Про це пише Bloomberg.

Навчання відбулися на південь від південнокорейського острова Чеджу. Військові використовували есмінці, оснащені системою Aegis для відстеження та збивання ракет.

Це перші аналогічні навчання з того часу, як лідери трьох країн пообіцяли покращити співпрацю у сфері безпеки.

Підписуйтесь на наш Google News

“Навчання були зосереджені на виявленні та контролі снарядів, а потім на обміні інформацією про гіпотетичні запуски північнокорейських балістичних ракет”, − йдеться у повідомленні.

Метою навчань було “зміцнення позицій та можливостей реагування на ескалацію ядерних та ракетних загроз Північній Кореї”, йдеться у заяві ВМС Південної Кореї.

Президент США Джо Байден, лідер Південної Кореї Юн Сок Йоль та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда пообіцяли на саміті в США на початку цього місяця ділитися даними про запуски ракет у режимі реального часу. Вони також погодилися розпочати багатопланові військові навчання, які, за їхніми словами, піднімуть їхню тристоронню оборонну співпрацю на безпрецедентний рівень.

Нагадаємо, уряд США схвалив потенційний продаж Японії крилатих ракет великої дальності та супутнього обладнання на суму понад 100 мільйонів доларів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies