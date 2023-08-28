Президент Туреччини зустрінеться з Путіним наступного тижня у Росії, - Bloomberg

Представник правлячої партії повідомив, що Ердоган заїде до Сочі.

Очікується, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним у Росії наступного тижня, щоб обговорити продовження Чорноморської зернової ініціативи, передає Bloomberg.

Ердоган, можливо, відвідає РФ 8 вересня, а потім вирушить до Індії для участі у саміті "Великої двадцятки" у Нью-Делі.

Представник правлячої партії Туреччини Омер Челік підтвердив, що Ердоган скоро відвідає Сочі. Він зазначив, що турецький президент працює над тим, щоби світ не зіткнувся з продовольчою кризою.

"Ми вважаємо, що в цьому питання будуть нові напрацювання і можливий новий етап", - сказав Челік.

Нагадаємо, на початку серпня президент Туреччини провів телефонну розмову з президентом РФ. Опісля Ердоган заявив, що зустрінеться з російським колегою, аби особисто обговорити важливі питання.

Згодом з'явилася інформація, що зустріч очільників держав відбудеться не у серпні, а у вересні. До РФ Туреччина відправила міністра закордонних справ Хакана Фідана, який мав вирішити питання зустрічі президентів.