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Президент Туреччини зустрінеться з Путіним наступного тижня у Росії, - Bloomberg

Представник правлячої партії повідомив, що Ердоган заїде до Сочі.

Президент Туреччини зустрінеться з Путіним наступного тижня у Росії, - Bloomberg
Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Очікується, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним у Росії наступного тижня, щоб обговорити продовження Чорноморської зернової ініціативи, передає Bloomberg.

Ердоган, можливо, відвідає РФ 8 вересня, а потім вирушить до Індії для участі у саміті "Великої двадцятки" у Нью-Делі.

Представник правлячої партії Туреччини Омер Челік підтвердив, що Ердоган скоро відвідає Сочі. Він зазначив, що турецький президент працює над тим, щоби світ не зіткнувся з продовольчою кризою.

"Ми вважаємо, що в цьому питання будуть нові напрацювання і можливий новий етап", - сказав Челік.

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Нагадаємо, на початку серпня президент Туреччини провів телефонну розмову з президентом РФ. Опісля Ердоган заявив, що зустрінеться з російським колегою, аби особисто обговорити важливі питання.

Згодом з'явилася інформація, що зустріч очільників держав відбудеться не у серпні, а у вересні. До РФ Туреччина відправила міністра закордонних справ Хакана Фідана, який мав вирішити питання зустрічі президентів.

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