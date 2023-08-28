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Шведа підозрюють у шпигунстві на користь російської військової розвідки

60-річного Сергія Скворцова заарештували у листопаді.

Громадянину Швеції, який народився в Росії, у понеділок висунули звинувачення у зборі інформації для російської військової розвідки протягом майже десяти років.

Про це пише Associated Press.

Прокурори повідомили, що 60-річного Сергія Скворцова звинувачують у “грубій незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та іноземної держави”.

Скворцов був заарештований у листопаді разом із дружиною під операції в Накці, неподалік Стокгольма. Шведські ЗМІ повідомили, що елітна поліція вилетіла на двох гелікоптерів Black Hawk, щоб заарештувати пару.

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Чоловік перебуває під вартою з моменту свого арешту і заперечує будь-які правопорушення. Його дружину звільнили без пред’явлення обвинувачення після розслідування шведської служби безпеки.

Скворцов використав свій імпортно-експортний бізнес для незаконного отримання технологій та передачі їх росіянам.“Бізнес далі полягав у отриманні інформації та придбанні різних об'єктів, які російська держава та збройні сили через експортні правила та санкції не змогли придбати на відкритому ринку”, − йдеться у повідомленні.

Шведська телекомпанія SVT повідомила, що Скворцов прожив у Швеції 25 років і отримав шведське громадянство у 2012 році.

Суд розпочнеться 4 вересня. Серед свідків значиться спеціальний агент ФБР, який “підтверджує, що діяльність Сергія Скворцова могла загрожувати безпеці Сполучених Штатів”.

Нагадаємо, ФСБ звинуватила у шпигунстві колишнього співробітника консульства США на Далекому Сході Росії. Його обвинувачують у зборі інформації про війну в Україні та інших питаннях для Вашингтона.

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