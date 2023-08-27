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​Грузія впустила на свою територію п'ятьох колишніх ув'язнених із Херсонщини, яких вивезли окупанти

Їм допоможуть у підготовці документів для повернення в Україну.

​Грузія впустила на свою територію п'ятьох колишніх ув'язнених із Херсонщини, яких вивезли окупанти
Ілюстративне фото

Грузинська влада пропустила на свою територію п'ятьох колишніх ув'язнених із Херсонської області, вивезених у Росію окупаційною владою.

Про це повідомила "Новая газета Европа" із посиланням на організацію Unmode.

Наразі правозахисники везуть чоловіків у безпечне місце, де вони зможуть відпочити. Після цього їм допоможуть у підготовці документів для повернення в Україну.

Як повідомлялося, у нейтральній зоні між кордонами РФ і Грузії "застрягли" громадяни України: п'ятеро з шести - це колишні ув'язнені з Херсонської області, яких примусово забрали в Росію. МЗС України опікувалося їхньою справою і проводило перевірку.

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У МЗС Грузії заявили, що запропонували допомогу українському посольству, щоб пропустити цих людей через свою територію і передати їх  Україні. Також було проведено спеціальну зустріч із повіреним у справах України Олександром Шульгою.

Видання також зазначає, що у вересні минулого року, незадовго до відступу російської армії з Херсона, окупаційна влада вивезла із в'язниць через Крим близько 2500 ув'язнених. Більшість із них відправили до колонії на півдні РФ.

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