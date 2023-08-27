На Херсонщині жінка загинула від обстрілу окупантів

Російські окупанти вкотре обстріляли територію Херсонської області, унаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Ворог вкрив вогнем Вірівку Тягинської громади.

"На жаль, постраждали люди. Через російський обстріл загинула 35-річна жінка, ще одного місцевого жителя доставили до лікарні з пораненнями", - заявив він.

Нагадаємо, що 27 серпня окупанти скинули керовані авіабомби в районі Херсона, Дар'ївки, Козацького та Одрадокамʼянки.

Упродовж суботи 26 серпня армія ворога обстрілювала Херсон. Внаслідок ворожих атаки поранені дві жінки.