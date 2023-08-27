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Авіація сил оборони завдала 10 ударів по особовому складу російської армії

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два зенітно-ракетних комплекси РФ.

Авіація сил оборони завдала 10 ударів по особовому складу російської армії

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 2 удари по пунктах управління та 10 ударів по районах зосередження особового складу російської армії.

Про це йдеться у Генштабі ЗСУ.

Також українські літаки два рази вдарили по зенітно-ракетних комплексах противника.

“Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу та 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника”, − йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року російська армія втратила в Україні близько 260 820 осіб, за останню добу – 550.

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