У Чорному морі є один ракетоносій з 8 “калібрами”

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 8 ворожих кораблів, серед яких є носій крилатих ракет “Калібр”.
Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
Загальний залп ракетоносія − до 8 ракет.
В Азовському морі є один ворожий корабель.
У Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває 8 ворожих кораблів, з них два носії “калібрів”, загальний залп до 24 ракет.
Нагадаємо, цієї ночі Сили Повітряних Сил знищили чотири крилаті ракети ворога Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях.