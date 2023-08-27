У Чорному морі є один ракетоносій з 8 “калібрами”

У Середземному морі перебуває два ракетоносії ворога.

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 8 ворожих кораблів, серед яких є носій крилатих ракет “Калібр”.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

Загальний залп ракетоносія − до 8 ракет.

В Азовському морі є один ворожий корабель.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває 8 ворожих кораблів, з них два носії “калібрів”, загальний залп до 24 ракет.

Нагадаємо, цієї ночі Сили Повітряних Сил знищили чотири крилаті ракети ворога Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях.