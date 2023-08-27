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Повітряні Сили знищили цієї ночі чотири ракети ворога

Решта повітряних цілей були ймовірно хибні.

Повітряні Сили знищили цієї ночі чотири ракети ворога
Туполєв ТУ-95МС з ракетами Х-101 на передньому плані.
Фото: Міноборони РФ

Цієї ночі Сили Повітряних Сил знищили чотири крилаті ракети ворога Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях.

Про це повідомили повітряні Сили ЗСУ.

Решта повітряних цілей були ймовірно хибні, інформації про влучання не надходило.

Крилаті ракети були випущені із 5 літаків стратегічної авіації з повітряного простору Росії у районі Енгельса.

Усього локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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