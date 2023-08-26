Україна та Канада почали переговори щодо документа про безпекові гарантії, – президент

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна на Канада почали переговори щодо двостороннього документа про безпекові гарантії.

Про це голова держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Розпочали переговори з Канадою щодо двостороннього документа про безпекові гарантії. Раніше розпочали з Америкою та Великою Британією. Це дасть Україні значно більше можливостей", – сказав Зеленський.

Президент додав, що станом на сьогодні уже понад 20 країн приєдналися до декларації G7 щодо безпекових гарантій Україні.

Нагадаємо, в липні лідери країни G7 погодили спільну декларацію про підтримку України. Ця рамкова угода стає основою формування потужних гарантій безпеки для нашої країни. Докладніше про документ читайте в матеріалі LB.ua "Гарантії безпеки від G7. Реальний успіх України".