Санкції проти Росії працюють, – Боррель

За рік санкції проти Росії обмежили політичні та економічні можливості Москви, спричинили фінансову напругу, відрізали РФ від ключових ринків, збільшили витрати на торгівлю та значно погіршили промисловий потенціал країни.

Про це високий представник ЄС Жозеп Боррель написав у своєму блозі на сайті ЄС.

Боррель зазначив, що з початку вторгнення в Україну Євросоюз запровадив 11 пакетів санкцій проти РФ, наклав заборону на поїздки та заморозив активи понад 1 500 осіб і майже 250 організацій з РФ.

У 2022 році російська економіка скоротилася на 2,1%. Зокрема, виробництво автомобілів скоротилося на 48% порівняно з аналогічним періодом минулого року, іншого транспортного обладнання – на 13%, виробництво комп’ютерів, електроніки та оптики – на 8%. Роздрібна торгівля в РФ впала на 10%, а оптова – на 17%.

Порівняно з 2021 роком, у 2022 році вже було припинено 58% загального імпорту ЄС із Росії: імпорт енергетичних товарів скоротився майже на 60%, зокрема відчутно впали залізо, сталь, дорогоцінні метали та деревина. Для першого кварталу 2023 року цей показник становить понад 75%, тоді як імпорт енергетичних товарів знизився на 80%.

Загальний експорт товарів ЄС був на 52% нижчим за середньорічний показник до початку вторгнення у 2022 році. Водночас експорт європейських товарів подвійного призначення та передових технологій, необхідних Росії для виробництва зброї для війни проти України, впав на 78% у 2022 році порівняно із 2019-2021 роками, підкреслив Боррель.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), загальні прибутки Росії від продажу нафти впали на 27% порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, санкції проти РФ вперше запровадили 31 липня 2014 року. З лютого 2022 року їх значно розширили після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Відтоді ЄС запровадив 11 пакетів антиросійських санкцій.

23 червня набув чинності 11-й пакет санкцій ЄС. Він націлений на обмеження продажів і передачі чутливих технологій подвійного призначення країнам, які допомагають росіянам уникати обмежувальних заходів.

Рада Європейського Союзу продовжила ще на шість місяців – до 31 січня 2024 року – дію секторальних санкцій проти Росії.