В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
У Курську безпілотники СБУ влучили по п'яти російських літаках та радарах С-300, - джерела
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
Резніков запропонував Радіній і Ткачу парі на тлі скандалу з куртками: якщо вони літні – обіцяє відставку (доповнено)
Резніков запропонував Радіній і Ткачу парі на тлі скандалу з куртками: якщо вони літні – обіцяє відставку (доповнено)
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
Німеччина передасть Україні ракети Taurus, – Резніков
Німеччина передасть Україні ракети Taurus, – Резніков
ГоловнаСуспільствоПодії

У Дніпрі затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у центрі міста

Тепер йому загрожує від трьох до семи років ув'язнення.

У Дніпрі затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у центрі міста
Фото: НПУ

У Дніпрі поліцейські затримали місцевого жителя, який влаштував стрілянину в центрі міста із вікна свого автомобіля.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

26 серпня до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Дмитра Яворницького у Шевченківському районі міста. Як встановили правоохоронці, на вулиці між двома чоловіками виник конфлікт. В ході якого 36-річний "стрілок" сів у автомобіль і здійснив пʼять пострілів у повітря.

Зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу та вилучили у нього травматичний пістолет.

Підписуйтесь на наш Google News

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше в Києві на Оболоні сталася стрілянина - двоє чоловіків спершу побилися, а потім один дістав зброю і вистрілив.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies