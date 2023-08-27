Тепер йому загрожує від трьох до семи років ув'язнення.

У Дніпрі поліцейські затримали місцевого жителя, який влаштував стрілянину в центрі міста із вікна свого автомобіля.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

26 серпня до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на проспекті Дмитра Яворницького у Шевченківському районі міста. Як встановили правоохоронці, на вулиці між двома чоловіками виник конфлікт. В ході якого 36-річний "стрілок" сів у автомобіль і здійснив пʼять пострілів у повітря.

Зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу та вилучили у нього травматичний пістолет.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше в Києві на Оболоні сталася стрілянина - двоє чоловіків спершу побилися, а потім один дістав зброю і вистрілив.