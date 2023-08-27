Також були поранені окупанти.

Під Бахмутом наші бійці продовжують знищення ворожої техніки.

Про це повідомляє Третя штурмова бригада.

Ворожий квадроцикл в момент руху було помічено воїнами бригади.

В результаті відпрацювання були поранені російські військові і знищений квадроцикл окупантів. Поранені окупанти намагалися сховатися у лісосмузі.

Нагадаємо, що Курський аеродром вночі 27 серпня атакувала військова контррозвідка СБУ. Як повідомляють джерела LB.ua, дрони-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МІГ-29. Також серед уражених цілей - радари комплексу С-300 та дві зенітні установки «Панцир».