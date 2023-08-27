За тиждень Сили оборони ліквідували понад три тисячі окупантів

Також збито п’ять ворожих ракет та 74 безпілотники.

Протягом тижня Сили оборони України ліквідували понад три тисячі російських окупантів та знищили 618 одиниць ворожого озброєння та військової техніки, зокрема 50 танків.

Про втрати ворога за тиждень у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

Він зазначив, що за тиждень з 21 по 27 серпня Силами оборони України було знищено близько 3 тис. 350 осіб особового складу противника.

Йдеться також про 50 знищених танків, 119 бойових броньованих машин, 158 артилерійських систем, 11 реактивних систем залпового вогню, дев’ять установок протиповітряної оборони, 174 одиниці автотехніки та 18 одиниць спеціальної техніки. Крім того, збито було п’ять ворожих ракет та 74 безпілотники.

Нагадаємо, що Курський аеродром вночі 27 серпня атакувала військова контррозвідка СБУ. Як повідомляють джерела LB.ua, дрони-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МІГ-29. Також серед уражених цілей - радари комплексу С-300 та дві зенітні установки «Панцир».