Мігранти закидали камінням польських прикордонників

140 осіб намагалися незаконно перетнути польсько-білоруський кордон за два дні.

За два дні понад 140 осіб намагалися незаконно перетнути польсько-білоруський кордон.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі з посиланням на польських колег.

101 особа, серед яких були мігранти з Конго та Ірану, намагалася нелегально потрапити на територію Польщі з боку Білорусі 26 серпня.

Також “група агресивно налаштованих іноземців” атакувала камінням польських прикордонників на прикордонному пості в Дубичах Церковних, коли ті не дозволили їм спробувати в'їхати в Польщу.

#zgranicy

Cudzoziemcy cały czas są ściągani pod granicę🇵🇱przez służby🇧🇾, które próbują utworzyć szlak nielegalnej migracji przez🇵🇱-to intratny biznes dla reżimu🇧🇾#FunkcjonariuszeSG dzięki #perymetria mają informacje o wszystkich próbach,mogą szybko i skutecznie reagować💪 pic.twitter.com/JOuPoMLt5l — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 26, 2023

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна працює над тим, аби з'явився спільний митний та прикордонний контроль з країнами ЄС.