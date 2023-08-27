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Мігранти закидали камінням польських прикордонників

140 осіб намагалися незаконно перетнути польсько-білоруський кордон за два дні.

Мігранти закидали камінням польських прикордонників

За два дні понад 140 осіб намагалися незаконно перетнути польсько-білоруський кордон.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі з посиланням на польських колег.

101 особа, серед яких були мігранти з Конго та Ірану, намагалася нелегально потрапити на територію Польщі з боку Білорусі 26 серпня.

Також “група агресивно налаштованих іноземців” атакувала камінням польських прикордонників на  прикордонному пості в Дубичах Церковних, коли ті не дозволили їм спробувати в'їхати в Польщу.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна працює над тим, аби з'явився спільний митний та прикордонний контроль з країнами ЄС.

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