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Головне за ніч та ранок. Неділя, 27 серпня

Нічна ворожа ракетна атака, понад 40 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів.

Головне за ніч та ранок. Неділя, 27 серпня
Київщина, 27 серпня

У ніч на неділю, 27 серпня, росіяни випустили з району Каспійського моря крилаті ракети типу Х-101/555/55. Ракети випустили з літаків стратегічної авіації Ту-95МС.

Усі ворожі цілі у напрямку Києва були збиті, − повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що цієї ночі знищили чотири крилаті ракети ворога Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях.

Решта повітряних цілей були, ймовірно, хибні, інформації про влучання не надходило.

Крилаті ракети були випущені із 5 літаків стратегічної авіації з повітряного простору Росії у районі Енгельса.

Загалом локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей.

У Київській області уламки збитих крилатих ракет пошкодили близько десяти приватних будинків, повідомили у МВС.

Пошкоджено також дві автівки та ангар для зберігання сільгосптехніки. Двоє людей дістали поранення.

Унаслідок падіння уламків на подвір'ї виявлено воронку глибиною 1,5 метра.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Ворог завдав 5 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Противник вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському і Авдіївському напрямку.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 27 серпня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з 24 лютого 2022 року російська армія втратила в Україні близько 260 820 осіб, за останню добу – 550.

ЗСУ також ліквідували 4396 танків (+6), 8554 бойових броньованих машин (+15) і 5403 артилерійські системи (+24).

Про інші втрати противника – в новині.

Вночі 27 серпня ворог атакував громади Дніпропетровщини. В одній з них на агропідприємстві сталася пожежа.

«Вночі агресор продовжив терор Нікопольщини. Обстріляв Марганець з важкої артилерії. Вгатив і по Синельниківському району. Дісталося Славгородській громаді», – повідомив у Телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На одному з агропідприємств зайнялась пожежа. Вогнем знищена вантажівка. Пошкоджені декілька господарських будівель, гараж, трактор. Понівечені два приватні будинки. Скрізь минулося без загиблих та постраждалих.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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