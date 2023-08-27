ДТП в Італії: автобус із українськими туристами врізався у польську вантажівку-рефрижератор
ДТП в Італії: автобус із українськими туристами врізався у польську вантажівку-рефрижератор
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
Олександр Вілкул: «Розмовляли російською мовою, любили 9 травня – не значить, що любили Росію»
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Німеччина передасть Україні ракети Taurus, – Резніков
Німеччина передасть Україні ракети Taurus, – Резніков
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
"Швидке рішення" не спрацювало. Що відбувається довкола створення Національного військового кладовища
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
Понад 125 нардепів вимагають від Стефанчука поставити на розгляд законопроєкти про заборону УПЦ МП в Україні
Резніков запропонував Радіній і Ткачу парі на тлі скандалу з куртками: якщо вони літні – обіцяє відставку (доповнено)
Резніков запропонував Радіній і Ткачу парі на тлі скандалу з куртками: якщо вони літні – обіцяє відставку (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Розслідування авіакатастрофи на Житомирщині може тривати до півроку, - Ігнат

Два навчально-бойові літаки L-39 виконували завдання, визначене керівництвом бригади.

Розслідування авіакатастрофи на Житомирщині може тривати до півроку, - Ігнат
Речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат

Терміни розслідування авіакатастрофи у Житомирській області поки невідомі. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, два навчально-бойові літаки L-39, які зіткнулися під Житомиром, виконували бойове завдання, визначене керівництвом бригади. На жаль, завершити завдання не вдалося. Ігнат наголосив, що фахівці проведуть розслідування авіакатастрофи.

"Повітряні сили надали всі матеріали, щоб з'ясувати, що сталося, і щоб у подальшому уникнути таких жахливих подій. По-різному працюють державні комісії. Зазвичай у нас є спеціальна лабораторія, де є вузьконаправлені фахівці, які по ланцюжку розкладають кожну деталь літака, щоб з'ясувати, що сталося. Більше інформації, звичайно, є у бортових самописцях, які мають записи радіообміну. Різні терміни бувають, навіть до півроку затягується розслідування", - пояснив Ігнат.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що 25 серпня на Житомирщині сталася авіакатастрофа: під час виконання бойового завдання у небі зіткнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Загинули троє пілотів. Серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний “JUICE”. “JUICE” (Андрій Пільщиков) захищав українське небо з початку повномасштабного вторгнення. Він служив льотчиком винищувача МіГ-29 та брав участь в обороні Києва.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies