Розслідування авіакатастрофи на Житомирщині може тривати до півроку, - Ігнат

Терміни розслідування авіакатастрофи у Житомирській області поки невідомі.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, два навчально-бойові літаки L-39, які зіткнулися під Житомиром, виконували бойове завдання, визначене керівництвом бригади. На жаль, завершити завдання не вдалося. Ігнат наголосив, що фахівці проведуть розслідування авіакатастрофи.

"Повітряні сили надали всі матеріали, щоб з'ясувати, що сталося, і щоб у подальшому уникнути таких жахливих подій. По-різному працюють державні комісії. Зазвичай у нас є спеціальна лабораторія, де є вузьконаправлені фахівці, які по ланцюжку розкладають кожну деталь літака, щоб з'ясувати, що сталося. Більше інформації, звичайно, є у бортових самописцях, які мають записи радіообміну. Різні терміни бувають, навіть до півроку затягується розслідування", - пояснив Ігнат.

Нагадаємо, що 25 серпня на Житомирщині сталася авіакатастрофа: під час виконання бойового завдання у небі зіткнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Загинули троє пілотів. Серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний “JUICE”. “JUICE” (Андрій Пільщиков) захищав українське небо з початку повномасштабного вторгнення. Він служив льотчиком винищувача МіГ-29 та брав участь в обороні Києва.