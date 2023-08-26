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Повітряні сили з лютого 2022 року здійснили понад 14 тис. бойових вильотів

З них - 6 тисяч на бойове ураження противника.

Повітряні сили з лютого 2022 року здійснили понад 14 тис. бойових вильотів
Модернізований фронтовий винищувач МіГ-29МУ2 з керованою ракетою класу 'повітря-земля' Х-29Т
Фото: defence-ua.com

Повітряні сили України від початку широкомасштабного вторгнення Росії здійснили понад 14 тисяч бойових вильотів.

Про це 26 серпня, у День авіації, повідомив начальник авіації Командування Повітряних сил бригадний генерал Сергій Голубцов.

Із цих 14 тисяч вильотів 6 тисяч — на бойове ураження противника, майже 7 тисяч — на винищувальне авіаційне прикриття.

Десятки пілотів стали Героями України, сотні авіаторів — кавалерами високих державних нагород. Чимало героїв-льотчиків загинули, також є втрати серед особового складу, який здійснює наземне забезпечення польотів авіації.

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Нагадаємо, що Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав співробітників авіаційної галузі з Днем авіації і зазначив, що для захисту українського неба необхідні літаки від партнерів.

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