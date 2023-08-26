В Авдіївці лишилася одна дитина, але її не можуть знайти

Є припущення, що ця сім'я загинула під час обстрілів.

В Авдіївці Донецької області офіційно залишається 1 дитина — це хлопчик, але вже близько 4 місяців його не можуть знайти.

Батьки хлопчика вже близько 4 місяців не отримують гуманітарну допомогу, повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, інформує Громадське радіо.

«Офіційно у нас залишається 1 дитина у місті. Дійсно всіх дітей, яких ми знали, де вони знаходяться, постійно тримали на контролі. Постійно працювали по цьому напрямку. Один хлопчик є у нас в місті, але, на жаль, вже близько 4 місяців ми не можемо знайти ні його, ні його маму. Вони переховувались тривалий час. Спочатку маму бачили, а дитину знайти не могли. Вона розповідала байки, що дитина у родичів, у незрозумілому місті, незрозумілій області», - сказав Барабаш.

За його словами, вже понад 4 місяці батьки хлопчика не отримують гуманітарну допомогу. Ніхто їх не бачить. У центральній частині міста їх нема, у старому місті потроху перевіряють, бо там обстріли тривають постійно.

«Є неофіційна версія, що вони могли загинути у старій частині міста, ми просто фізично їх ще не знайшли. Сподіваюсь, що це не так, що хлопчик живий, але немає з ними зв’язку близько 4 місяців і це вже наштовхує на певні думки», — додав Барабаш.

Нагадаємо, що в Авдіївці Донецької області, де до 2014 року мешкало близько 40 тисяч людей, залишається менше 1700 осіб. Переважно це літні люди.