Коптер із Армії дронів за один виліт уразив декілька одиниць ворожої техніки на Донеччині.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Успішно відпрацювала рота ударних БпЛА "Ахіллес" 92 ОШБР. "За один виліт коптер бійців уразив бронетранспортер, бойову машину піхоти та броньовану ремонтно-евакуаційну машину. Вартість ураженої техніки окупантів — мільйони доларів", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, раніше глава Мінцифри повідомив, що рота ударних БпЛА “Ахіллес” 92 ОМБр результативно відпрацювала дронами-камікадзе проти російських окупантів Луганщині. Українські бійці уразили, зокрема, танк, зенітний ракетний комплекс “Тор-М2К”, бронетранспортер та “Урал”.

До цього поблизу міста Сватове у Луганській області воїни знищили місце, з якого окупанти запускали ударні дрони.