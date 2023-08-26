На Херсонщині окупанти вбили жінку

В ніч на 26 серпня російські окупанти обстріляли селище Ольгівка Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки загинула літня жінка.

Про це повідомив у Телеграмі очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Вночі окупанти обстріляли Ольгівку. Влучили по будинках мешканців. Численні опіки отримала 83-річна жінка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жінку доставили до лікарні, але травми виявилися надто важкими. У медзакладі постраждала померла.

За минулу добу, 25 серпня, російські окупанти здійснили 74 обстріли, випустивши 377 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації.

За 24 серпня через ворожі обстріли на Херсонщині одна людина загинула, троє були поранені, серед них – дитина.