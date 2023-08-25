Одна людина загинула і троє поранені внаслідок російських обстрілів Херсонської області

Протягом минулої доби росіяни 81 раз обстрілювали Херсонську область, випустивши 501 снаряд з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БпЛА та авіації. Одна людина загинула, троє поранені.

Серед поранених – дитина. По Херсону ворог випустив 16 снарядів, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю комбінату у Херсоні; адмінбудівлю та об'єкт критичної інфраструктури, будівлі медичної установи та магазину у Херсонському районі; територію елеватора та складські приміщення, будівлі навчальних закладів у Бериславському районі", – зазначив він.

Нагадаємо, що вчора під обстріл потрапив центр Херсона. Пошкоджено приватний будинок, було поранено семирічну дівчинку. Миколаївку росіяни обстріляли з танка. Крім того, від обстрілу під час роботи загинув тракторист.