Тисячі порізів
Тисячі порізів
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)
Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

За 24 серпня росіяни майже 40 разів обстріляли Сумщину

Загалом за день на Сумщині було зафіксовано 269 вибухів. 

За 24 серпня росіяни майже 40 разів обстріляли Сумщину
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 24 серпня, російських обстрілів зазнали Есманська, Краснопільська, Білопільська, Есманська, Хотінська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Великописарівська, Середино-Будська та Дружбівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього за день 24 серпня росіяни здійснили 39 обстрілів населених пунктів Сумської області, було зафіксовано 269 вибухів. 

Зокрема, Білопільську громаду обстріляли з мінометів, артилерії, АГС, СПГ та з танку. Також громаду обстріляли з гелікоптеру некерованими авіаційними ракетами.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Великописарівську, Зноб-Новгородську та Дружбівську громади росіяни обстріляли з мінометів, а Краснопільську - з мінометів та артилерії.

По Есманській громаді росіяни били з гелікоптеру, артилерії та мінометів, а Хотінську окупанти обстріляли з артилерії, мінометів, та скинули ВОГ з БпЛА. 

Також з мінометів та РСЗВ обстріляли і Шалигинську громаду, а Середино-Будську - з артилерії, мінометів та з АГС.

Попередньо минулося без втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли супермаркет у Кураховому і поранили чотирьох жительок. Ще один ворожий боєприпас влучив в адмінбудівлю, біля якої загорілися два авто.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies