За 24 серпня росіяни майже 40 разів обстріляли Сумщину

Загалом за день на Сумщині було зафіксовано 269 вибухів.

Сьогодні, 24 серпня, російських обстрілів зазнали Есманська, Краснопільська, Білопільська, Есманська, Хотінська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Великописарівська, Середино-Будська та Дружбівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього за день 24 серпня росіяни здійснили 39 обстрілів населених пунктів Сумської області, було зафіксовано 269 вибухів.

Зокрема, Білопільську громаду обстріляли з мінометів, артилерії, АГС, СПГ та з танку. Також громаду обстріляли з гелікоптеру некерованими авіаційними ракетами.

Великописарівську, Зноб-Новгородську та Дружбівську громади росіяни обстріляли з мінометів, а Краснопільську - з мінометів та артилерії.

По Есманській громаді росіяни били з гелікоптеру, артилерії та мінометів, а Хотінську окупанти обстріляли з артилерії, мінометів, та скинули ВОГ з БпЛА.

Також з мінометів та РСЗВ обстріляли і Шалигинську громаду, а Середино-Будську - з артилерії, мінометів та з АГС.

Попередньо минулося без втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли супермаркет у Кураховому і поранили чотирьох жительок. Ще один ворожий боєприпас влучив в адмінбудівлю, біля якої загорілися два авто.