​Росіянам не вдалося наступати у районах Новоєгорівки та південніше Авдіївки, - Генштаб

Також українські бійці стримують ворога у районі північно-східніше Новомихайлівки та Мар’їнки.

Російські окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки Луганської області (Куп'янський напрямок) та південніше Авдіївки Донецької області (Авдіївський напрямок).

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів у районах північно-східніше Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області

Упродовж доби ворог завдав п'ять ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. На фронті відбулись 26 бойових зіткнень.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала удар по пункту управління росіян, 13 ударів по районах зосередження особового складу і три - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три артилерійські засоби на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Ситуація на фронті станом на 18.00 24 серпня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни завдали авіаційного удару в районі Бобилівки Сумської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів,це, зокрема, Блешня, Янжулівка, Миколаївка Чернігівської області; Чернацьке, Ломленка, Кіндратівка, Новодмитрівка, Лугівка Сумської області та Уди, Гранів, Огірцеве, Бочкове, Бударки Харківської області;

та росіяни завдали авіаційного удару в районі Бобилівки Сумської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів,це, зокрема, Блешня, Янжулівка, Миколаївка Чернігівської області; Чернацьке, Ломленка, Кіндратівка, Новодмитрівка, Лугівка Сумської області та Уди, Гранів, Огірцеве, Бочкове, Бударки Харківської області; на Куп’янському окупанти завдали авіаційних ударів в районах Орлянського Харківської області та Надії Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області;

окупанти завдали авіаційних ударів в районах Орлянського Харківської області та Надії Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області; на Лиманському противник завдав авіаційних ударів у районах Спірного та Роздолівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області;

противник завдав авіаційних ударів у районах Спірного та Роздолівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському загарбники завдали авіаційних ударів у районах Іванівського та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Міньківка, Маркове, Бахмут, Часів Яр, Нью-Йорк Донецької області;

загарбники завдали авіаційних ударів у районах Іванівського та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Міньківка, Маркове, Бахмут, Часів Яр, Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Новокалинове, Степове, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області;

артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Новокалинове, Степове, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області; на Мар’їнському росіяни завдали авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Перше, Олександропіль, Побєда, Катеринівка, Єлизаветівка, Іллінка Донецької області;

росіяни завдали авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Желанне Перше, Олександропіль, Побєда, Катеринівка, Єлизаветівка, Іллінка Донецької області; на Шахтарському противник завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива, Времівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області;

противник завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива, Времівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області; на Запорізькому окупанти завдали авіаційних ударів в районах Малої Токмачкм та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Залізничне, Мала Токмачка, Малі Щербаки, П'ятихатки Запорізької області;

окупанти завдали авіаційних ударів в районах Малої Токмачкм та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Залізничне, Мала Токмачка, Малі Щербаки, П'ятихатки Запорізької області; на Херсонському ворог завдав авіаційного удару в районі Тягинки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Львове, Херсон, Комишани, Білозерка, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, росіяни 24 серпня обстріляли супермаркет у Кураховому і поранили чотирьох жительок. На Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу загинув тракторист. Також Росія вдарила зранку по центру Херсона.