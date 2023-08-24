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Третина морських дронів-камікадзе досягають своїх цілей в Криму, – Буданов

"Ці 30% становлять проблему для росіян".

Третина морських дронів-камікадзе досягають своїх цілей в Криму, – Буданов
Кирило Буданов
Фото: Скріншот відео

Російські військові знищують до 70% морських дронів-камікадзе, які Україна застосовує для враження об’єктів в окупованому Криму. Проте 30% дронів досягають своїх цілей.

Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода Крим.Реалії керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

Він відмовився назвати кількість дронів, які використала Україна, зазначивши, що їх багато. Очільник ГУР також не розповів про завдання, які вони виконують.

"Зі зрозумілих причин скільки цих дронів сказати не можна. Але, як ви бачили наші нарізки,ті, що роблять ЗСУ, те, що СБУ оприлюднює, просто порахуйте, скільки це плюс-мінус має бути. Давайте так скажемо: це багато. Це насправді багато", – сказав Буданов.

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Він додав, вартість дрона та вартість корабля, який він може уразити, неспівставні. Тому, "можна сказати, що це досить ефективний спосіб". Проте, за словами Буданова, росіяни знищують 60%-70% дронів.

"Це правда. Немає чого тут, як то кажуть, приховувати. Проте ж для них проблема – у тих 30%", – додав він.

Нагадаємо, 23 серпня близько 10:00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 "Тріумф".

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