Ми не маємо стосунку до цієї ситуації, – Зеленський прокоментував аварію літака Пригожина

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має стосунку до катастрофи літака, в якому перебував засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Про це президент повідомив під час спільної пресконференції із президентом Португалії Марсело Ребелу де Соуза.

"Коли Україна говорила і зверталась до країн світу щодо літаків – ми не це мали на увазі, скажу вам відверто. Ми мали на увазі зовсім інше і ми хотіли підтримки, хоча, напевно, це також у якомусь сенсі слова точно допоможе. По-перше, ми не маємо відношення до цієї ситуації – це точно. Думаю, всі усвідомлюють, хто має відношення", – зазначив глава держави.

Нагадаємо, вчора ввечері у РФ розбився бізнес-джет Embraer 600 з бортовим номером RA-02795. Літак, ймовірно, належав ватажку ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину.

Низка російських ЗМІ з посиланням на Росавіацію стверджують що Пригожин був у переліку пасажирів, що перебували на борту. Також, можливо, там перебував і Дмитро Уткін з позивним "Вагнер".

Пізніше Росавіація підтвердила наявність Пригожина та Уткіна на борту літака. Крім них, на борту перебували ще п'ять пасажирів та троє членів екіпажу.