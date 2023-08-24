Російський “шахед” влучив у школу в Ромнах на Сумщині, є загиблі та поранені (оновлено)
Російський “шахед” влучив у школу в Ромнах на Сумщині, є загиблі та поранені (оновлено)
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Тисячі порізів
Тисячі порізів
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)
Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ГоловнаСуспільствоВійна

Ми не маємо стосунку до цієї ситуації, – Зеленський прокоментував аварію літака Пригожина

"Думаю, усі усвідомлюють, хто має стосунок".

Ми не маємо стосунку до цієї ситуації, – Зеленський прокоментував аварію літака Пригожина
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має стосунку до катастрофи літака, в якому перебував засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Про це президент повідомив під час спільної пресконференції із президентом Португалії Марсело Ребелу де Соуза.

"Коли Україна говорила і зверталась до країн світу щодо літаків – ми не це мали на увазі, скажу вам відверто. Ми мали на увазі зовсім інше і ми хотіли підтримки, хоча, напевно, це також у якомусь сенсі слова точно допоможе. По-перше, ми не маємо відношення до цієї ситуації – це точно. Думаю, всі усвідомлюють, хто має відношення", – зазначив глава держави.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, вчора ввечері у РФ розбився бізнес-джет Embraer 600 з бортовим номером RA-02795. Літак, ймовірно, належав ватажку ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину.

Низка російських ЗМІ з посиланням на Росавіацію стверджують що Пригожин був у переліку пасажирів, що перебували на борту. Також, можливо, там перебував і Дмитро Уткін з позивним "Вагнер".

Пізніше Росавіація підтвердила наявність Пригожина та Уткіна на борту літака. Крім них, на борту перебували ще п'ять пасажирів та троє членів екіпажу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies