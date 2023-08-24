Буданов розповів деталі про російського пілота, що пригнав Україні Мі-8: він "чудово почувається"

Пілот має два варіанти, де йому жити після спецоперації.

Російський пілот Мі-8, який пригнав вертоліт в Україну за домовленістю з українськими спецслужбами, зараз "почувається чудово". Його родину встигли вивезти з РФ ще до спецоперації, заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтервʼю Радіо Свобода.

Буданов вважає цю спецоперацією однією з найкращих за весь час. Мотивацію росіянина він не розголосив.

"Змогли знайти підхід, скажімо так, до людини. Змогли створити умови, щоб непомітно для всіх вивезти всю його родину, сімʼю, і, зрештою, створити такі умови, щоб він зміг перегнати це судно з екіпажем, який не знав, що відбувається", – повідомив він.

За словами Буданова, двоє членів екіпажу, крім пілота, що спрацював із ГУР, після посадки намагалися втекти. Їх довелося ліквідувати.

"А пілот чудово себе відчуває, все в нього добре", – сказав він.

За словами Буданова, в пілота є два варіанти, але він схиляється, щоб залишитися в Україні. Він не перебуває за ґратами.

Учора стало відомо, що російський гелікоптер Мі-8 з усім екіпажем приземлився на території України та здався у полон Силам оборони. Спецоперація щодо цього тривала шість місяців. На борту гелікоптера були запчастини для винищувачів. Україна отримала не лише сам борт, а й деталі, які він перевозив.