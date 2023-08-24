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Виробник безпілотників Baykar подарував ГУР ударний безпілотник Bayraktar TB2

Це – не перший такий подарунок українським розвідникам від виробника. 

Виробник безпілотників Baykar подарував ГУР ударний безпілотник Bayraktar TB2
Розвідувально-ударний БПЛА Bayraktar TB2 у польоті
Фото: facebook/Повернись живим

Компанія-виробник безпілотників Baykar Makina подарувала до Дня Незалежності українським розвідникам ударний БпЛА Bayraktar ТВ2. 

Військові вже отримали цей дрон. Про це Головне управління розвідки Міноборони повідомило в Facebook.

"Це не перший подібний подарунок. Зокрема, 25 січня ГУР МОУ Baykar Makina також передала ГУР МО України два безпілотники Bayraktar TB2. Тож висловлюємо щиру вдячність нашим друзям і партнерам, які продовжують допомагати Україні у ці непрості часи. Найкращий подарунок до свята – нова зброя, яка допоможе нищити ворога і відстоювати нашу свободу і Незалежність", – йдеться у повідомленні. 

Безпілотники Bayraktar довели свою ефективність на полі бою. Це турецькі ударні оперативно-тактичні середньовисотні БпЛА з великою тривалістю польоту. Здатні літати як автономно, так і з дистанційним керуванням. Апарати контролюються екіпажем на наземній станції. Можуть вражати ворожу техніку. 

Компанія Baykar планує побудувати в Україні підтриємтсво з виробництва своїх БпЛА. У жовтні 2022 вона припускала, що завод буде готовим через два роки. 

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