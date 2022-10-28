Baykar планує завершити будівницто заводу з виробництва БпЛА в Україні через два роки

Турецька компанія Baykar очікує завершення будівництва заводу з виготовлення безпілотників в Україні через два роки. Про це в коментарі Reuters повідомив генеральний директор Халюк Байрактар.

Він стверджує, що план створення заводу просувається, попри війну Росії в Україні.

"Наш план реалізується. Зараз у нас є архітектурний проєкт. Фаза детального проєктування закінчена. І ми будемо рухатися власне до будівництва. Протягом двох років ми хотіли б його закінчити", – повідомив він.

Площа підприємства буде понад 30 тисяч квадратних метрів, а для роботи наймуть понад 300 українських інженерів і техніків, пише "Мілітарний".

"Байрактари" позитивно проявили себе на полі бою в війні Росії проти українців, і компанія декілька разів безкоштовно надавала апарати для українських оборонців.