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Baykar планує завершити будівницто заводу з виробництва БпЛА в Україні через два роки

План створення підприємства просувається. 

Baykar планує завершити будівницто заводу з виробництва БпЛА в Україні через два роки

Турецька компанія Baykar очікує завершення будівництва заводу з виготовлення безпілотників в Україні через два роки. Про це в коментарі Reuters повідомив генеральний директор Халюк Байрактар.

Він стверджує, що план створення заводу просувається, попри війну Росії в Україні. 

"Наш план реалізується. Зараз у нас є архітектурний проєкт. Фаза детального проєктування закінчена. І ми будемо рухатися власне до будівництва. Протягом двох років ми хотіли б його закінчити", – повідомив він. 

Площа підприємства буде понад 30 тисяч квадратних метрів, а для роботи наймуть понад 300 українських інженерів і техніків, пише "Мілітарний"

"Байрактари" позитивно проявили себе на полі бою в війні Росії проти українців, і компанія декілька разів безкоштовно надавала апарати для українських оборонців. 

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