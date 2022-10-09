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ГУР зірвало провокацію російських пранкерів проти гендиректора виробника Bayraktar

Росіяни намагались опанувати технологію deepfake, але не змогли вивчити правильну вимову українських слів. 

ГУР зірвало провокацію російських пранкерів проти гендиректора виробника Bayraktar
Фото: скрін

Головне управління розвідки міністерства оборони України зірвало провокацію російських пранкерів проти генерального директора компанії Baykar Defence Халюка Байрактара.

З ним намагались звʼязатися через технологію deepfake від імені премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля, повідомили в Телеграмі ГУР. Ця технологія базується на штучному інтелекті та дозволяє створити фальшиве відео, де відома людина начебто говорить не властиві їй речі. 

"Цього разу росіяни спробували зв’язатися з одним із засновників компанії Baykar defence, яка виробляє знамениті безпілотники Байрактар, Халюком Байрактаром. Розмова велась від імені українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, відеозображення якого, власне, було створено за допомогою технології deepfake. Щоправда, замість очікуваної розмови з паном Халюком, росіянам «пощастило» поспілкуватися з не менш фейковим «секретарем компанії Baykar». Відтак, і відповідати на питання: «а що ж сталося сьогодні з кримським мостом?»" – зазначили розвідники. 

ГУР відзначило низький рівень підготовки російських оперативників, які кількаразово викрили себе під час розмови. 

"У тому числі через незнання правильної вимови сталого вислову «бабине літо», яке вони вимовляли як російське «бабьє лєто». Метою цієї акції була спроба дискредитація співробітництва між Україною та Туреччиною. У кінці розмови російським оперативникам було повідомлено, що їх викрито, і вони будуть притягнуті до відповідальності", – додали у розвідці. 

У оприлюдненому ролику видно, що бабине літо росіяни також назвали grandmother's day – бабусиним днем. 

Нагадаємо, компанія Baykar декілька разів дарувала українським захисникам безпілотники Bayraktar. 

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