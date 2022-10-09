Авіація ЗСУ завдала 10 ударів по зосередженнях окупантів і техніки на півдні України

Знищено три склади з боєприпасами і один пункт управління в Херсонській області.

На Південнобузькому напрямку обстановка залишається складною та динамічною. Сили оборони тримають контроль над ситуацією і змушують противника відступати.

Росіяни ведуть оборонні дії. Ворог намагається утримувати захоплені територій та не допускати розвитку наших активностей, повідомили в оперативному командуванні "Південь" у фейсбуці.

Ворог продовжує повітряну розвідку, збираючи дані про положення військ та розташування важливих стратегічних об’єктів для корегування вогню на ураження. Два таких безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" були збиті над Миколаївською і Одеською областями.

Крім того, активними були і дрони-камікадзе. Дво з них намагалися атакувати Миколаївський район, але були знищені силами протиповітряної оборони, а ще пʼять "Shahed-136" атакували Нікополь, влучивши і зруйнувавши приватний будинок, пірс, пошкодивши ще кілька приватних обійсть, лінії електропередач, спровокувавши займання очерету. Наслідки ударів оперативно взято під контроль, пожежу ліквідовано. Постраждалих нема.

Важкою артилерією російська армія вдарила по промисловій зоні Марганецької громади. Пошкоджено промислову будівлю. Без людських втрат.

Ворожа авіація чотири рази атакувала позиції Сил оборони, а наші авіатори відповіли 10 ударами по опорних пунктах, районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, по системах протиповітряної оборони ворога на Бериславщині (Херсонська область) і в Баштанському районі Миколаївської області.

Ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали понад 200 вогневих завдань, за результатами яких вже підтверджено, що вороже військо схудло на 83 окупанти, чотири танки, чотири гаубиці "Мста-Б", два міномети 120-го калібру, сім одиниць авто-бронетехніки. Пошкоджено сім одиниць ворожої техніки, зокрема, танк, дві самохідні потужні гармати "Піон", інша авто-бронетехніка.

"Знищено три склади з боєприпасами в Херсонському і Бериславському районах та один пункт управління в Каховському. Вороже корабельне угруповання в Чорному морі продовжує маневри в тому самому районі укриття і від наших ракет, і від шторму. Кількість кораблів зменшилась на 1 вдк (великий десантний корабель – ред.), зараз їх 13", – йдеться у повідомленні.

Напоготові лишаються два надводних та два підводних ракетоносії з 24 "Калібрами". На чергуванні також один десантний катер.

Українські військові наголосили, що залишаються загрози ракетних ударів та атак БпЛА. Також є загроза обстрілів у районах досягання ворожої зброї.

"Дотримуйтесь алгоритму дій оперативно і чітко, не нехтуйте укриттям і правилом двох стін. Диверсійна робота ворожих агентів також продовжується, значить не можна втрачати пильності. Позбавлений успіхів на фронті, ворог може переорієнтуватися на внутрішні диверсії. Не дозволяйте розхитувати ваші нерви і ситуацію в країні. Будьте пильні і свідомі, довіряйте тільки перевіреним достовірним джерелам інформації, неперевірену і недостовірну – не сприймайте і не поширюйте, як і відомості про ворожі влучання, про дії та розташування наших підрозділів", – наголосили в командуванні.

Нагадаємо, станом на 7 жовтня сили оборони звільнили від російських окупантів у Херсонській області понад 500 кв. км території та 29 населених пунктів. Учора стало відомо про звільнення села Шевченківка.