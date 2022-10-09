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На Донеччині ЗСУ звільнили 40 населених пунктів

Там тривають стабілізаційні заходи.

На Донеччині ЗСУ звільнили 40 населених пунктів
Фото: Донецька ОВА

Станом на сьогодні Збройні сили України деокупували 40 населених пунктів у Лиманській та Святогірській громадах Донецької області.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

“Там (у звільнених населених пунктах, - ред.) розпочато відновлення інфраструктури, тривають стабілізаційні заходи. Наразі обстежуються зруйновані будинки та здійснюється пошук їх власників. Зазначимо, що лише у Святогірську виявили понад 260 таких будівель”, – йдеться в повідомленні.

У селах Хрестищі та Маяки поновлюють електропостачання, у Святогірську відновлюють мобільний зв’язок.

“Почала активно надходити гуманітарна допомога населенню: від місцевої влади, ЮНІСЕФ, Товариства Червоного Хреста України. Це, зокрема, продукти, предмети гігієни, прилади для обігріву приміщень. Тривають нарахування соціальних виплат населенню”, – повідомили у відомстві.

Додамо, у звільнених Лимані, Святогірську та селищі Ярова відновили виплату пенсій, з моменту звільнення Пенсійний фонд виплатив 8 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 4 жовтня у звільненому від російських окупантів Лимані, що на Донеччині, офіційно підняли український прапор.

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