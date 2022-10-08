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Ми тримаємо позиції на Бахмутському напрямку, де зараз дуже жорсткі бої, – Зеленський

Президент відзначив воїнів з 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” за мужність саме на цьому напрямку.

Ми тримаємо позиції на Бахмутському напрямку, де зараз дуже жорсткі бої, – Зеленський

Україна тримає позиції на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку, де зараз дуже-дуже складно і тривають дуже жорсткі бої. 

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні.

“Хочу сьогодні знову відзначити наших воїнів з 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” за мужність, за стійкість саме на цьому напрямку. Дякую усім нашим зенітникам та кожному, хто залучений до протиповітряної оборони України”, – зазначив він. 

Зеленський додав, що робиться все можливе, щоб захистити українське небо. 

“І це один із найвищих пріоритетів для наших дипломатів – прискорювати рішення партнерів щодо надання Україні сучасних та ефективних систем ППО, достатньої їх кількості. Обовʼязково до цього ми прийдемо”, – зауважив президент.

Нагадаємо, у Міноборони Великобританії наприкінці вересня повідомили, що Росія продовжує спроби просунутись у районі Бахмута, захисники активізувалися на північному сході.

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