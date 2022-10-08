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ППО збила на сході російський винищувач Cу-34

“Долітався". 

ППО збила на сході російський винищувач Cу-34
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Війська протиповітряної оборони на сході збили російський винищувач-бомбардувальник Cу-34.

Про це повідомив телеграм-канал Страткому ЗСУ.

Літак збито під час операцій контрнаступу.

“Долітався. Українські засоби ППО збивають російський літак Су-34 під час контрнаступу на сході. Відео: підрозділ ОЧІ”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російського пілота Александра Красноярцева, який бомбив житлові квартали Чернігова, а навесні потрапив в полон, обміняли на українських військовополонених льотчиків. 

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