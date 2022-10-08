ЗСУ звільнили від російських окупантів село Шевченківка на Херсонщині

Над цим населеним пунктом знову майорить український прапор.

Військовослужбовці Збройних сил України звільнили від російських окупантів село Шевченківка Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської військової обласної адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.

"Завдяки ЗСУ над цим населеним пунктом знову майорить український прапор. Тут вже немає російських окупантів, які тероризували та вбивали. Найгірше для цих світлих людей - позаду", - написав він.

Голова ОВА розповів, що зараз влада працює над тим, аби повернути людей до нормального життя.

"Привозимо гуманітарну допомогу від наших Міжнародних партнерів, люди отримають пенсії та інші грошові виплати. Також готуємо деокуповані населені пункти до зими. Працюємо над тим, аби забезпечити людей дровами та “буржуйками”", - зазначив Янушевич.

Нагадаємо, станом на вчора ЗСУ звільнили від російських окупантів на Херсонщині понад 500 кв. км території та 29 населених пунктів.

Раніше в британському Міноборони повідомили, що українська армія 2 жовтня почала нову фазу деокупації в області. Просуваючись на південь, оборонці відсунули лінію фронту ще на 20 км, в основному рухаючись уздовж східного берега Інгульця та західного берега Дніпра.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зазначав, що наступ ЗСУ на Херсонщину є "ретельно продуманою операцією з ефективним використанням вогневої потужності".