Під час огляду виявлено гільзи від автомату Калашникова.

У Харківській області російські окупанти розстріляли чотирьох цивільних українців, які ховалися у погребі.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Зараз відомо що, у Куп’янську-Вузловому, російські військові розстріляли у погребі 4 мирних мешканців. Серед них — 73-річна власниця будинку та сусідська родина — 65-річна жінка, її онук та невістка.

Виявлені тіла з ознаками насильницької смерті. В усіх — кульові поранення в області грудної клітки та голови.

Під час огляду погреба виявлено гільзи від автомату Калашникова. Загиблих поховали родичі та сусіді на території їх домоволодінь. Наразі трупи направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, що у звільненому від російських окупантів Лимані в масовому захоронені виявили тіла 180 людей.