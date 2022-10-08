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На Харківщині окупанти вбили чотирьох мешканців у погребі

Під час огляду виявлено гільзи від автомату Калашникова.

На Харківщині окупанти вбили чотирьох мешканців у погребі

У Харківській області російські окупанти розстріляли чотирьох цивільних українців, які ховалися у погребі.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Зараз відомо що, у Куп’янську-Вузловому, російські військові розстріляли у погребі 4 мирних мешканців. Серед них — 73-річна власниця будинку та сусідська родина — 65-річна жінка, її онук та невістка. 

Виявлені тіла з ознаками насильницької смерті. В усіх — кульові поранення в області грудної клітки та голови.

Під час огляду погреба виявлено гільзи від автомату Калашникова. Загиблих поховали родичі та сусіді на території їх домоволодінь. Наразі трупи направлено для проведення судово-медичної експертизи. 

Нагадаємо, що у звільненому від російських окупантів Лимані в масовому захоронені виявили тіла 180 людей.

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