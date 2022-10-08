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В окупованому Енергодарі відновили електропостачання

Розпочалось і відновлення подачі води.

В окупованому Енергодарі відновили електропостачання
Фото: Дмитро Орлов у Telegram

У тимчасово окупованому Енергодарі 8 жовтня відновили зв'язок, світло та почали налагоджувати водопостачання.

Про це розповів мер міста Дмитро Орлов у Телеграмі.

"Станом на 14:00 в Енергодарі знову поновлено електропостачання та зв’язок. Окрім того розпочалось і відновлення водопостачання. Роботи ще тривають. Дякуємо енергетикам та всім причетним службам за те, що вже вкотре рятують місто від комунального колапсу", - наголосив він.

Мер зауважив, що російські провокації з обстрілами, які знеструмили Енергодар і навколишні населені пункти, пошкодження промислових, енергетичних об’єктів можуть знову звести нанівець усі відновлювальні роботи.

Нагадаємо, що 7 жовтня стали надходити повідомлення про потужні обстріли росіян, які спричинили раптове відключення електроенергії в місті.

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