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Минулої доби російські військові вбили 21 українця, – ОП

Найбільше загиблих у Донецькій області.

Минулої доби російські військові вбили 21 українця, – ОП
Фото: Офіс президента

Учора, 7 жовтня, російські військові вбили в Україні 21 цивільну особу і ще 31 людина була поранена.

Про це повідомляють у Офісі президента.

  • У Дніпропетровській області одна людина загинула і троє були поранені.
  • У Донецькій області – 15 загиблих (у тому числі виявлено 9 вбитих раніше осіб) та 17 поранених.
  • У Запорізькій області четверо людей загинули і п'ятеро дістали поранення.
  • У Сумській області загинула одна людина.
  • У Харківській області – шестеро поранених, зокрема четверо людей підірвалися на мінах.

 

Нагадаємо, у звільненому Лимані в масовому захороненні виявили 180 людей.

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