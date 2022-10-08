Минулої доби російські військові вбили 21 українця, – ОП

Учора, 7 жовтня, російські військові вбили в Україні 21 цивільну особу і ще 31 людина була поранена.

Про це повідомляють у Офісі президента.

У Дніпропетровській області одна людина загинула і троє були поранені.

У Донецькій області – 15 загиблих (у тому числі виявлено 9 вбитих раніше осіб) та 17 поранених.

У Запорізькій області четверо людей загинули і п'ятеро дістали поранення.

У Сумській області загинула одна людина.

У Харківській області – шестеро поранених, зокрема четверо людей підірвалися на мінах.

Нагадаємо, у звільненому Лимані в масовому захороненні виявили 180 людей.