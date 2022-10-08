Сьогодні вранці воїни мобільної вогневої групи Херсонської зенітної ракетної бригади з великокаліберного кулемета "Утьос" збили дрон-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомляє у Facebook оперативне командування “Південь”.

“Українські зенітники не зупиняться, поки не перетворять російського загарбника в українському небі на металобрухт! Слава Україні!”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, використання Росією безпілотників іранського виробництва не створює такого ж ефекту як використання українцями систем HIMARS, отриманих від Сполучених Штатів. Відтак на хід війни вони навряд чи істотно вплинуть, вважають в ISW.